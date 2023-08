Pista ciclabile in Darsena Un semaforo "salva bici"

Sgomberiamo la strada da ogni equivoco: la pista ciclabile che dalla Passeggiata, attraversa la Darsena e arriva fino al Viale Europa ha migliorato la vita dei ciclisti; che adesso possono raggiungere la spiaggia di Levante senza essere “spettinati“ dalle auto che sfrecciano in via Coppino, Menini e sulle curve del Vialone. Ma lungo il percorso, ad un anno dai lavori, sono emerse delle criticità, a partire dallo sterrato che di colpo sostituisce l’asfalto della pista all’altezza del parco Inaco Biancalana. Dove si incontrano (e con le ruote della bicicletta non è un piacere) dei sassi grandi come noccioli di pesca.

Ma non solo, anche l’attraversamento che si incontra pochi metri dopo, all’incrocio tra la via Merloni con la via Salvatori (siamo in zona Palazzetto dello Sport) rappresenta un pericolo. È la stessa Polizia Municipale ad averlo rilevato a seguito dei sopralluoghi degli ultimi mesi. "L’intersezione – spiega il Comando – manifesta scarsa visibilità per la presenza di vegetazione e di un pubblico esercizio (il ristorante Mezzo Marinaio), tanto che i veicoli provenienti da mare sulla via Salvatori rischiano di non avere il tempo necessario per arrestarsi ponendo seriamente in pericolo i ciclisti". Per questo la comandante della Municipale, Iva Pagni, ordina "L’installazione di un impianto semaforico ciclo-pedonale a chiamata" all’incrocio. E per migliorare la viabilità anche "l’istituzione del senso unico di marcia con direzione Sud-Nord per tutta via Merloni" e "in via Ronca, nel tratto tra le vie Merloni ed Andreini, con direzione monti-mare".

mdc