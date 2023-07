Pioggia Provvidenziale, Pesci Salvati dalla Siccità nel Fiume Versilia

La pioggia delle ultime ore in montagna è stata provvidenziale per i pesci intrappolati nelle pozze del fiume Versilia. L’attenzione rimane comunque alta e le squadre preposte a questa operazione interverranno appena la siccità tornerà a mettere in pericolo i pesci.

Intanto l’assessore all’ambiente Michele Silicani torna a richiamare l’attenzione sulla necessità di un alleggerimento dell’alveo, così da garantire continuità nella manutenzione del fiume e la soluzione pure a questi problemi di mancanza di acqua.