Pineta di Ponente. Torna "Teatro Estate"

Torna nella Pineta di Ponente per il dodicesimo anno la rassegna culturale "Teatro Estate", organizzata dall’associazione "Per un futuro possibile aps", manifestazione che si svolge nell’ex casa forestale vicino al laghetto dei cigni.

Gli eventi prenderanno il via sabato pomeriggio, a partire dalle 18, con l’inaugurazione e la presentazione del programma, che durerà, come peraltro gli anni scorsi fino a fine agosto. Questo mese nei pomeriggi alle 18, parleranno, nell’ordine: giovedì 12 lo scrittore Devid Bracaloni, giovedì 19 l’assessora alla cultura del Comune di Viareggio, Sandra Mei; martedì 24 lo scrittore Roberto Brasky; giovedì 26 il giornalista Gabriele Altemura.

Per le serate, gli appuntamenti sono sempre alle 21.15, questo il corposo programma: mercoledì 11 si esibirà la scuola di canto Susanna Altemura con lo spettacollo "Viaggio nel passato canoro"; venerdì 13 Next Artist Versilia Young con "Peter Pan"; sabato 14 Exenfants Terrible propongono "Mariti in sciopero"; mercoledì 18 ancora Next Artist Versilia con "Harry Potter"; domenica 22 I Gatti Randagi con "Tutti quanti voglion fare cabaret"; mercoledì 25 Il Molo di Viareggio e Itinerarte andra in scena con "Piume". Venerdì 27 Tutto Danza propone "La danza è vita"; sabato 28 L’Altro Teatro andrà in scena con "Io, Marta e Chiara". La rassegna è a pagamento solo nelle serate. Gli incassi andranno in beneficenza alle associazioni del territorio. Per info. 3382030297.

W.S.