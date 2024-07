Pieve a Elici. Il cinema diventa protagonista

Torna la musica questa sera nell’antica e bellissima pieve di San Pantaleone, sulle colline di Massarosa, che come ogni estate ospita la stagione concertistica di Pieve a Elici, quest’anno dedicata a Marcello Parducci.

Alle 21.15 per il terzo concerto della manifestazione si esibiranno due musicisti italo-inglesi, originari di Torre del Lago, giovani ma già da tempo proiettati verso una carriera internazionale: Elia e Betsabea Faccini, ovvero il Faccini Piano Duo. Formatisi al Conservatorio “Luigi Boccherini” di Lucca, oggi, con il loro pianoforte a quattro mani, sono uno dei gruppi cameristici fra i più apprezzati della nuova generazione italiana.

“Sounds of cinema”, questo il titolo del concerto del quale saranno protagonisti, è tutto dedicato alle grandi colonne sonore del cinema internazionale. In programma gli arrangiamenti curati dai Faccini di alcuni capolavori di Williams (musiche dalle colonne sonore di “Jurassic Park”, “Star Wars” e “Harry Potter”) Morricone (dai film “Nuovo Cinema Paradiso”, “Once Upon a Time in America”, “The Legend of 1900”, “The ecstasy of gold”) e Zimmer (da “Pearl Harbor”, “Il Gladiatore” e “Interstellar”). Elia e Betsabea Faccini hanno fondato il Duo nel 2015, sotto la guida del maestro Riccardo Peruzzi, loro insegnante al Conservatorio “Boccherini”. Da allora, hanno ottenuto più di trenta tra premi e riconoscimenti in Italia e all’estero e sono considerati tra le realtà più interessanti del momento.

Il prossimo appuntamento è per domenica prossima con l’omaggio a Puccini di Simone Soldati (pianoforte) e Veronica Simeoni (mezzosoprano).