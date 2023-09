Pietrasanta, il sindaco è stato operato al cuore

Pietrasanta (Lucca), 20 settembre 2023 – Negli ambienti del “palazzo“ la notizia ha cominciato a trapelare col contagocce e con discrezione, vista la delicatezza dell’argomento. E con una comprensibile dose di rispetto e scaramanzia tale da rimandare l’ufficializzazione dell’annuncio a operazione avvenuta. Il sindaco Alberto Giovannetti si è sottoposto infatti a un intervento chirurgico all’Opa di Massa, con i dettagli che verranno resi noti solo in un secondo momento.

L’intervento, eseguito dall’equipe del professor Marco Solinas, è perfettamente riuscito e il primo cittadino è stato già ricondotto in reparto dove resterà alcuni giorni, prima di continuare il suo percorso di guarigione nella sua casa di Marina di Massa. La necessità dell’operazione era emersa durante un controllo. Chi conosce bene Giovannetti ipotizza tra le cause potrebbe esserci la sua proverbiale e instancabile iper attività. Per il rientro nelle sue piene funzioni non è stata fornita una data ben precisa, ma è probabile che tra tutto ci vorrà una decina di giorni. Ulteriori informazioni saranno diffuse nella misura in cui i medici e il diretto interessato lo riterranno opportuno. In sua assenza, secondo quanto dispone il Tuel, la regolare prosecuzione dell’attività amministrativa e istituzionale sarà garantita dal vice sindaco Francesca Bresciani e dagli assessori.

«Il sindaco e i suoi familiari – recita una nota ufficiale – ringraziano il dottor Ermanno Sorbo e il figlio Simone, cardiologo dell’ospedale del Cuore, tutto lo staff sanitario del nosocomio apuano e quanti hanno accompagnato e supportato la famiglia in questi giorni con innumerevoli attestazioni di affetto e vicinanza. Dall’amministrazione, dalla presidenza del consiglio e dal consiglio comunale tutto, l’augurio al primo cittadino di una pronta e completa guarigione".