pietrasanta

La Piccola Atene darà l’ultimo saluto a Fernando Botero il 7 ottobre alle 11 in Duomo. Le ceneri dell’artista colombiano, scomparso all’età di 91 anni, partiranno dalla città natale di Medellín e a giorni arriveranno alla chiesa della Misericordia, in via Mazzini, per la camera ardente. Saranno tumulate nel cimitero comunale accanto a quelle dell’adorata moglie, oltre che artista, Sophia Vari.