Pietrasanta dice addio a Botero. La figlia Lina: “Amava questa terra”

Pietrasanta (Lucca), 7 ottobre 2023 – “Ha scelto Pietrasanta come suo luogo di riposo eterno: questo spicchio della Toscana era così importante per lui. E noi siamo contenti di tornare qua: è stato anche il luogo di ritrovo della famiglia per degli anni: noi geograficamente siamo molto dispersi ma molto uniti”, così i momenti “che passavano in famiglia, con mio padre e sua moglie Sophia hanno sempre avuto un gran significato, sono sempre stati molto importanti per noi”.

Lo ha detto Lina Botero, figlia del grande artista colombiano, a Pietrasanta per la commemorazione e la messa nel Duomo di San Martino per dire addio al grande artista. Le ceneri di Botero saranno tumulate nel cimitero di Pietrasanta, accanto alla tomba della moglie. Pietrasanta è stata una seconda patria per Botero che qui ha lasciato anche un affresco, nella chiesa della Misericordia.

"Per lui - ricorda la figlia - è sempre stato un sogno poter lasciare una affresco in un luogo in Italia che è stato chiaramente un posto così importante per lui e Pietrasanta tanti anni fa gli ha offerto questa chiesa per poter farei due suo affreschi: ci ha lavorato per tre mesi, ed è stata un'esperienza fantastica ma quello che è importante riguarda le generazioni future: loro sapranno quanto il maestro amava questo luogo”.