Pietrasanta, l’ultimo omaggio a Botero: in coda fin dal mattino per l’artista, “Non lo dimenticheremo”

Pietrasanta, 5 ottobre 2023 – In coda fin dalle 10 del mattino. Commossi e in silenzio. I cittadini di Pietrasanta, e con loro tanti artisti, artigiani e in generale appassionati d’arte, da stamani rendono omaggio alle ceneri di Fernando Botero, posizionate nella storica chiesa di Sant’Antonio Abate, di proprietà dell’attigua Misericordia di via Mazzini.

Un tributo lungo tre giorni quello allestito nella Piccola Atene della Versilia, di cui il celebre artista colombiano, scomparso nella sua abitazione di Montecarlo all’età di 91 anni, era cittadino onorario dal 2001.

L’ultima tappa di un viaggio iniziato oltre 40 anni fa, quando Botero e la moglie Sophia Vari, artista di origini greche scomparsa a maggio, decisero di prendere casa anche a Pietrasanta, lungo la salita che porta alla Rocca di Sala.

E dove hanno deciso di riposare per sempre visto che le loro ceneri saranno fianco a fianco nel cimitero cittadino di via Garibaldi. La tumulazione è in programma sabato, giorno in cui tra l’altro è stato proclamato il lutto cittadino, al termine di tre giorni di ricordi e omaggi.

Stamani erano già in tanti in fila all’esterno della chiesa quando alle 10 si sono aperte le porte e così sarà anche domani, con la camera ardente aperta dalle 8 alle 20. La giornata conclusiva di sabato prevede gli interventi delle autorità, dal sindaco fino all’ambasciatore colombiano in Italia, a cui seguirà il corteo fino al Duomo di San Martino per la funzione religiosa e infine la tumulazione delle ceneri al cimitero, quando Botero tornerà insieme alla sua adorata moglie.

Un tributo che sta coinvolgendo l’intera comunità, inclusi i commercianti e gli amici di Botero che hanno confezionato un cuscino di fiori con la scritta “Ciao Maestro“ e le bandiere di Italia e Colombia, mentre un gruppo di artisti ha avvolto una colonna della chiesa con tanti fiori bianchi.