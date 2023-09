E’ morto Botero, l’arte piange il maestro delle forme. Il legame di ferro con la Toscana

Pietrasanta (Lucca), 15 settembre 2023 - È morto oggi all'età di 91 anni nel Principato di Monaco il celebre scultore colombiano Fernando Botero, universalmente conosciuto per le voluminose figure umane rappresentate nelle sue opere. La notizia viene confermata dal quotidiano colombiano 'El Tiempo’, che definisce Botero come “l'artista colombiano più grande di tutti i tempi”. Il decesso dello scultore nato a Medellin era stata annunciata in un primo momento dall'emittente “W Radio”; il presidente Gustavo Petro, con un post su X, ha celebrato "il pittore delle nostre tradizioni e dei nostri difetti, il pittore delle nostre virtù".

Il suo legame con la Toscana e in particolare con Pietrasanta è stato fortissimo tanto che solo lo scorso maggio su la Piccola Atene a ospitare una seconda celebrazione, dopo il funerale ufficiale, per la morte della moglie Sophia Vari.

Iscrittosi all'Accademia fiorentina di San Marco, ricevette una forte influenza dell'arte rinascimentale italiana, studiando soprattutto l'opera di Piero della Francesca, Paolo Uccello e Tiziano.

Il suo studio in Versilia lo aprì nel 1983: voleva essere vicino alle cave di marmo e da allora il suo legame con l’Italia e la Toscana non si è mai interrotto. Visitatissimi i suoi affreschi nella chiesa della Misericordia. Fece scalpore, nel 2007, il furto di sette statue di bronzo dal suo studio pietrasantino. La sua residenza è unica nella cittadina versiliese, riconoscibile per la presenza sul tetto di un gallo in bronzo con le ali protese verso l'alba.

Ma i toscani hanno ben presente anche una scultura di Botero che ogni giorni migliaia di occhi possono ammirare: “Paloma”, per tutti solo “l’uccellino”, realizzato nel 1990 e donato dall’artista al Comune di Firenze che fu collocato a Peretola, vicino all’aeroporto.

"È con profondo dolore che apprendo la scomparsa di Fernando Botero, un grande amico della

Toscana". Così su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani. "Le sue opere sono state un ponte tra culture e un riflesso della bellezza universale - aggiunge Giani - La sua presenza qui ha arricchito la nostra terra, e il suo spirito creativo continuerà a ispirarci. Di Pietrasanta che lo aveva adottato disse: 'Mi sono innamorato di questo angolo di Toscana e di questa gente la prima volta che sono approdato qui'. Le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che amavano la sua arte, vivrà per sempre tra noi con le sue opere eterne".