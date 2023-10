L’addio della città a Botero. Sabato il lutto cittadino

Il percorso è stato deciso nelle ultime ore: per dare l’ultimo saluto a Fernando Botero bisognerà entrare nella chiesa di Sant’Antonio Abate passando davanti all’affresco “La porta dell’Inferno“, per poi uscire da “La porta del Paradiso“. Al centro della chiesa, di proprietà dell’attigua Misericordia, sarà invece posizionata l’urna con le ceneri dell’artista colombiano scomparso il 15 settembre a 91 anni nella sua abitazione di Montecarlo. Dettagli che fanno da contorno al lungo addio – da domani a sabato – che la Piccola Atene tributerà all’artista.

Non solo: nella giornata conclusiva di sabato sarà proclamato il lutto cittadino. L’omaggio a Botero, che era cittadino onorario di Pietrasanta dal 2001 e che negli anni ’80 aveva scelto la zona della Rocca per vivere e lavorare, inizierà domani alle 10 quando aprirà la camera ardente nella chiesa di via Mazzini, dove l’artista nel ’93 aveva realizzato i due celebri affreschi. Le ceneri saranno esposte fino alle 20 e così pure venerdì (a partire dalle 8), con l’amministrazione comunale che a nome della cittadinanza deporrà una corona di fiori bianchi, in aggiunta a un’altra composizione floreale che arriverà dagli Usa su iniziativa di un gruppo di artisti. Sabato, infine, alle 10 all’interno della chiesa ci saranno gli interventi da parte del sindaco Alberto Giovannetti, dell’ambasciatore della Colombia in Italia Ligia Margarita Quessep Bitar, di Alessandro De Santis, amico carissimo del maestro, di Adolfo Agolini in rappresentanza degli artigiani pietrasantini e di Lina Botero, figlia dell’artista. Sarà presente anche il console generale di Colombia a Roma Carlos Ivan Castro Sabbagh. Al termine partirà il corteo, accompagnato dalla Filarmonica di Capezzano Monte, fino al Duomo di San Martino, dove alle 11 si svolgerà il rito funebre celebrato dal proposto monsignor Stefano D’Atri. Al termine della cerimonia le ceneri di Botero saranno tumulate nel cimitero di via Garibaldi dove riposeranno accanto all’adorata moglie e artista Sophia Vari, scomparsa lo scorso magio, e cittadini illustri di Pietrasanta tra cui gli storici sindaci Luigi Salvatori, il primo sindaco in assoluto dopo la Liberazione, e Rolando Cecchi Pandolfini, primo cittadino dal 1970 al 1985.

La polizia municipale, per l’occasione, ha emesso un’ordinanza istituendo per sabato il divieto di transito in via Mazzini e piazza Duomo, incluse quindi le operazioni di carico e scarico merci.

Daniele Masseglia