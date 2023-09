Il lungo saluto a Botero. Sarà con i suoi affreschi

Per tre lunghi giorni le ceneri dell’artista colombiano Fernando Botero saranno a pochi metri dai celebri affreschi da lui realizzati nella chiesa di Sant’Antonio Abate, in via Mazzini, di proprietà dell’attigua Misericordia. È lì, nella chiesa da lui affrescata nel 1993 con i due grandi dipinti raffiguranti “La porta del Paradiso” e “La porta dell’Inferno”, che il 5 ottobre sarà allestita la camera ardente per consentire a chiunque di dare l’ultimo saluto al celebre artista scomparso il 15 settembre all’età di 91 anni. Sarà aperta giovedì dalle 10 alle 20 e venerdì dalle 8 alle 20. Il 7 ottobre, infine, alle 10 è previsto un momento di omaggio e ricordo con interventi istituzionali e dei familiari. Da qui si comporrà il corteo diretto al Duomo di San Martino, dove alle 11 si svolgerà la celebrazione funebre. Terminata la funzione, le ceneri di Botero saranno accompagnate al cimitero di Pietrasanta per essere tumulate accanto a quelle dell’adorata moglie e artista Sophia Vari.