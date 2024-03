Piccola Atene. Musica e arte. Eventi per tutti

PIETRASANTA

Oggi, alle 17, continuano gli appuntamenti con “magic teacher” Elisa alla biblioteca comunale e il ciclo di laboratori e letture in inglese “Easter and march more storytelling” per bambini da 5 anni negli spazi della sezione Ragazzi. Ingresso libero e prenotazione obbligatoria allo 0584.795500. Domani e domenica dalle 10 nel complesso di Sant’Agostino, gli “stati generali” del benessere con la 2° edizione di “Sportcity Meeting”: tanti ospiti si incontreranno e si confronteranno sulle declinazioni della cultura dello star bene attraverso la pratica sportiva, agonistica e non. Alle 19 la sala del San Leone accoglierà una nuova mostra: “Gamespotting”, rivisitazione pittorica e scultorea di ciò che ogni giorno accade dietro l’angolo realizzata da Alessio Palmieri.

Domenica alle 17 torna “Cosa fai domenica? Incontri con l’autore in biblioteca”: Fernando Campigli presenterà il suo romanzo “Il tronco di ferro” nella saletta del Fondo Russo. Edito da Porto Seguro, il libro si svolge nella prima parte a Pistoia: filo conduttore le immagini della facciata del vecchio ospedale del Ceppo e la leggenda che, fin dalla fondazione, si lega alla istituzione cittadina. Alle 18 la chiesa di Sant’Agostino ospiterà un nuovo concerto della rassegna “Le Quattro Stagioni a Pietrasanta”: a esibirsi Sergej Krylov, violino, e Nefeli Mousoura (foto) pianoforte. Prevendita allo 0584-361096. Nelle sedi espositive del centro proseguono le mostre “Forme, colori e fantasia” di Daniele Emilio Cinquini, in sala delle Grasce e “Africa Tunes”, la collettiva di artisti africani all’interno delle sale del chiostro di Sant’Agostino, in chiusura domenica.