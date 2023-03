Piazza e parcheggio risistemati come nuovi

Sono terminati i lavori di riqualificazione del centro storico di Monteggiori: interventi strategici per il miglioramento integrale del borgo, che ha interessato tre aree del paese. Il cantiere si è concentrato soprattutto su piazza dei Cipressi. L’area adibita a parcheggio, esterna al cimitero, è stata ridisegnata e ripristinata: la pavimentazione, prima sconnessa, è stata rigenerata con asfalto natura, così da conformarsi con le cromie del paesaggio circostante. Inoltre, è stata effettuata una completa ridisegnazione dei parcheggi, con nuovi stalli per motocicli e uno slot per disabili. Il progetto realizzato è stato pensato per rendere la piazza fruibile non solo come parcheggio, ma anche come punto d’incontro aggregativo o area per eventi a disposizione della cittadinanza. Anche il Monumento ai Caduti è stato coinvolto in questo primo lotto di lavori: è stata sistemata l’entrata con la rimozione di una pianta pericolosa. Infine, i lavori si sono concentrati anche sul primo tratto di via del Castello, con il ripristino del ciottolato della rampa di accesso al borgo, precedentemente pericolosa sia per pendenza che per sconnessione del fondo. L’investimento totale per questi interventi ammonta a circa 140 mila euro.

"Un intervento pensato per migliorarne la vivibilità quotidiana del paese – spiega l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche –; la nostra attenzione alle esigenze delle frazioni collinari continua ad essere massima. Su Monteggiori gli interventi non si fermeranno qui: a breve vogliamo proseguire con la manutenzione degli altri due parcheggi sottostanti, con il ripristino della staccionata in legno e la pulizia del verde circostante".

RedViar