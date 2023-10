Piano Strutturale, ok del consiglio. Scatta lo stop ai grandi interventi

Via libera dal consiglio comunale all’adozione (a maggioranza) del nuovo piano strutturale. "A due anni dall’inizio del nostro mandato – commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini – possiamo dire di aver raggiunto una tappa fondamentale con la predisposizione di questo strumento urbanistico che riveste una grande importanza per la programmazione degli interventi in ambito pubblico e privato". Il piano è stato illustrato in consiglio comunale dall’assessore all’urbanistica Adamo Bernardi che rimarca quella che è la filosofia di questo strumento di programmazione. "Con il piano – sottolinea – l’amministrazione comunale si prefigge di migliorare la qualità della vita, coniugando questo obiettivo primario con un sano e deciso sviluppo economico che passa dalla valorizzazione del nostro artigianato, della produzione agricola locale, del commercio e dell’attività turistico ricettiva nel rispetto del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, puntando sul recupero del patrimonio edilizio esistente".

Adesso decorreranno i 60 giorni entro i quali si potranno presentare osservazioni. Il piano strutturale, oltre ad essere illustrato in incontri pubblici che si terranno a Seravezza e a Querceta, è disponibile sul sito www.comune.seravezza.lucca.it visitando la sezione “Piano strutturale”, oltre che all’ufficio Pianificazione territoriale, solo su appuntamento telefonando al 0584.757758. Dalla data di esecutività della delibera di adozione (il 3 ottobre scorso) fino all’esecutività dell’atto di approvazione del nuovo Piano Strutturale si attivano le misure di salvaguardia che riguardano solo operazioni di grande consumo di suolo: quindi ampliamenti e ristrutturazioni di edifici esistenti, sostituzioni edilizie e pertinenze di edifici potranno continuare ad essere richieste all’ufficio edilizia.

Fra.Na.