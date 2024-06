Piano straordinario di asfaltature. Al via interventi per 320mila euro

Il Comune si prepara a mettere in campo un ampio piano di asfaltature straordinarie: i lavori si concentreranno prevalentemente sulla costa, ma il programma degli interventi prevede alcune operazioni anche nelle frazioni collinari.

I lavori del piano di asfaltature straordinarie partiranno domani con gli interventi di risistemazione di alcuni fondi stradali selezionati in tutto il territorio comunale tra quelli che presentavano maggiori criticità, grazie sia ai sopralluoghi dell’ufficio tecnico, sia alle segnalazioni dei cittadini.

Le asfaltature interesseranno i seguenti tratti stradali: nelle frazioni collinari, via via di Agliano Peralla nella frazione della Pieve (nello specifico, il tratto che va da via di Buchignano a via Prado di Sotto); a Lido di Camaiore, invece, via del Secco (tratto da via Aurelia a via Trieste compresa); e via Trieste (tratto da via Italica a via Carducci; e poi ancora da da via Don Minzoni a via Margherita Hack; e infine da via I Maggio a via Boccella).

I lavori saranno eseguiti in modo progressivo e corrispondono ad un investimento complessivo da parte del Comune (nella foto l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche) pari a circa 320 mila euro.

RedViar