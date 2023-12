Piano alienazioni. In ballo beni da oltre 7 milioni

Il piano alienazioni 2024 sarà uno degli argomenti del prossimo consiglio comunale convocato per martedì alle 21 a Villa Bertelli. L’amministrazione ha infatti deciso di mettere sul mercato 18 beni immobili per un valore totale stimato di oltre 7 milioni di euro. Il più costoso è il terreno da 2080 metri quadrati in via Viner per 1 milione 150mila euro; previsti poi lotti in via Raffaelli (da 1040 mq per 660mila euro), via Donati (da 1300 mq per 690mila), via Togliatti (da 942 mq per 500mila), via Ariosto (da 880 mq per 550mila), via Giulio Cesare (da 780 mq per 410mila), via XX Settembre (da 1530 per 920mila), via Venezia (da 1600 per 840mila), via Rosselli (da 1200 mq per 660mila), via Vanzetti (da 1375 mq per 550mila euro) e via Vico (100 mq per 50mila).

A questi si aggiungono la concessione del diritto di superficie oltre alla alienazione dell’area per la realizzazione della cabina elettrica in via Provinciale angolo via Fratelli Barberi (8500euro), la concessione del diritto di superficie - sempre per cabina Enel – in piazza Etterbeek per 5350 euro e in via Vico (10mila). Altre operazioni riguardano la parziale alienzione di porzioni di demanio stradale in via Viner e via Dell’Acqua per 45mila e 55mila euro. Infine nel piano alienazioni è inserita anche una formale e indispensabile regolarizzazione catastale con la permuta tra il comune di Forte dei Marmi e quello di Seravezza per la cessione dei terreni di proprietà di entrambi che sono stati interessati dall’ampliamento del depuratore consortile.