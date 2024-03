Personale bar e ristorante. Aiuto pizzaiolo in estate Ristorante Pinocchio cerca personale: 1 cuoco/a, 1 aiuto cuoco/a, 4 camerieri/e e 1 lavapiatti. Bar Cervetti cerca 2 banconieri/e e 2 camerieri/e di bar per il turno serale. La Pizzateca cerca un aiuto pizzaiolo per la stagione estiva. Candidature tramite email o telefono.