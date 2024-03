Perini Navi risorge nella Darsena. Inaugurati il Flagship Commerciale e la Business Unit Falegnameria

VIAREGGIO

Carbonio, acciaio, ma anche mogano. Il tutto nella continua ricerca dell’equilibrio tra innovazione e tradizione. Giovanni Costantino, ceo di The Italian Sea Group, lo aveva promesso all’indomani dall’aver rilevato lo storico cantiere Perini. Un marchio iconico per gli amanti dei velieri. Barche pulite, molto aperte, che consentono di vivere davvero il vento e il blu. Per armatori "con possibilità, ma che amano anche profondamente il mare e hanno il tempo per viverlo", suggeriva ancora Costantino. Nel segno di Viareggio, però. Perché Perini è da sempre legato alla Darsena e da qui riparte per solcare le onde dopo la tempesta che lo ha visto protagonista sui mercati finanziari.

Ed è dalla Darsena e, più precisamente dal nuovo Flagship commerciale Perini Navi e della Business Unit Falegnameria, che si conferma lo stretto legame dello storico e iconico brand con il territorio. E, ieri sera, davanti a 120 selezionati ospiti, Costantino ha presentato l’intervento di ristrutturazione, dopo la riqualificazione della facciata dell’intero edificio. Collegata al Flagship è stata riavviata la Business Unit Falegnameria Perini Navi che sarà impegnata prevalentemente in attività di interior delle navi a vela, oltre che a generale supporto di alcune necessità del Gruppo.

L’importanza dell’evento è stata sottolineata dalle parole di Giovanni Costantino, fondatore e Ceo di The Italian Sea Group e del sindaco, Giorgio Del Ghingaro che dopo aver condiviso tali attività di rilancio, hanno entrambi evidenziato il rilievo dell’industria nautica per la comunità viareggina e il grande impegno degli imprenditori e delle autorità nel tutelare il settore ed i suoi lavoratori.

"È sempre stato chiaro nella nostra strategia di sviluppo, l’importanza del mantenimento e la tutela del forte legame tra Perini Navi e la città di Viareggio – sottolinea Costantino –. Siamo molto soddisfatti delle attività fin qui svolte. Abbiamo lavorato tutti nella stessa direzione, con l’obiettivo di tutelare il territorio e l’indotto della nautica, supportati e guidati dalla grande determinazione e lungimiranza del sindaco Giorgio Del Ghingaro, che ringrazio".

"Da sempre dire Perini Navi è dire Viareggio – commenta il primo cittadino Del Ghingaro –. Da questi cantieri è passata l’inventiva, l’innovazione, il genio delle nostre maestranze: di fatto la storia della nautica della nostra città che tanto ha dato questo comparto. Quando un gruppo così importante come The Italian Sea Group arriva nelle nostre darsene, è un arricchimento per tutti: per chi lavora direttamente e per l’indotto che ne consegue. Ma Perini Navi, è un simbolo e come tutti i simboli va tutelato: per questo l’Amministrazione si è spesa, ed è tuttora al lavoro per salvaguardarlo".

Tommaso Strambi