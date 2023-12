Perini Navi ha rinnovato il sito. Prosegue il lavoro di Italian Sea Group

Proseguono le attività di implementazione del sito produttivo di Perini Navi al centro dell’accordo fatto da The Italian Sea Group, che aveva rilevato l’azienda e le sue concessioni dal fallimento dello storico marchio di velieri, e l’amministrazione comunale guidata da Giorgio Del Ghingaro.

The Italian Sea Group, il cui Ad e fondatore è Giovanni Costantino (nella foto), ha concluso la ristrutturazione di uno dei siti Perini Navi ed in particolare quello di Via Coppino e ha completato le opere di riavviamento tecnico della falegnameria storica del brand viareggino, come previsto nel programma d’intese tra il Sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, Tisg e Next Group. Sono in progress le attività di ristrutturazione nel medesimo sito di una flag commerciale Perini Navi a conferma dello stretto legame di appartenenza del brand con il territorio e la comunità, con la quale rimane sempre molto forte la radicata unione.

Il sito Perini Navi sarà impegnato prevalentemente nelle attività di interior delle navi a vela oltre che supportare alcune attività del Gruppo. L’intervento ha previsto la riqualificazione della facciata dell’intero fabbricato con un nuovo design, in linea con i canoni estetici di Tisg, e proseguirà nel riallestimento degli spazi interni e in particolare con l’apertura di un elegante Flagship che grazie anche alla presenza di ledwalls racconterà la storia e il futuro di Perini Navi a conferma della forte presenza del brand e di tutto il Gruppo sul territorio.

"È sempre stato chiaro nella nostra strategia di sviluppo, l’importanza del mantenimento e la tutela del forte legame tra Perini Navi e la città di Viareggio – afferma Giovanni Costantino – ’Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con il sindaco e Next Group e delle attività che ad oggi abbiamo completato. Abbiamo lavorato tutti nella stessa direzione, con l’obiettivo di tutelare il territorio e l’indotto della nautica, supportati e guidati dalla grande determinazione e lungimiranza del sindaco Del Ghingaro, che ringrazio".