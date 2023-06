Tiziana Bianchetti morta a Camaiore, incidente fatale contro un cantiere

Camaiore, 2 giugno 2023 – Schianto fatale sulle strade di Camaiore. Ieri sera, poco prima delle 22,30, a perdere la vita è stata una donna di 69 anni, originaria di Crema (Lombardia). Si chiamava Tiziana Bianchetti e frequentava abitualmente la Versilia dopo essersene innamorata ormai molti anni fa. La vittima viaggiava a bordo della sua auto, una Renault Capture, e stava percorrendo la via Provinciale da Viareggio in direzione Camaiore quando, per motivi ancora da appurare e al momento al vaglio degli agenti di polizia municipale guidati dal comandante Claudio Barsuglia e intervenuti sul posto, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro una barriera stradale. In quel momento la donna era da sola in auto e, a quanto risulta da una prima ricostruzione dei fatti, nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi.

L’impatto mortale è avvenuto in un tratto di strada interessato dai lavori: fatale per la vittima lo schianto contro la barriera del cantiere. A dare l’allarme e a far scattare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti che in quel frangente passavano dal luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti prontamente l’automedica e l’ambulanza inviate dalla centrale del 118. Ma purtroppo l’unica cosa che i sanitari hanno potuto fare una volta raggiunto il luogo dell’incidente è stato constatare il decesso della donna.

La vittima si chiamava Tiziana Bianchetti e avrebbe compiuto 69 anni a settembre. Gli agenti della polizia municipale hanno bloccato il traffico per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso, ma purtroppo non c’è stato niente da fare.