Pedone travolto da un’auto: è grave

E’ stato travolto da un’auto mentre stava attraversando la strada un uomo di 56 anni residente a Massarosa che stava andando al lavoro in un’azienda sulla via Italica a Lido di Camaiore. E’ stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cisanello di Pisa. A investirlo, per cause in corso di accertamento, una macchina guidata da un 55 enne di Camaiore che si è subito fermato per prestare soccorso. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 di ieri mattina proprio sulla via Italica. Il ferito è stato soccorso dal personale medico e infermieristico del 118 la cui sala operativa ha mandato sul posto un ’ambulanza e l’auto medica. L’uomo non ha mai perso conoscenza, ma in considerazione che aveva battuto la testa, è stato portato in ambulanza in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa per ulteriori più approfonditi accertamenti. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le ricostruzioni da parte degli agenti della polizia municipale di Camaiore che hanno ascoltato la versione del conducente dell’auto e anche alcuni testimoni che hanno assistito all’incidente.