Passeggiata storica a Viareggio: scopri la Darsena e i suoi segreti

VIAREGGIOUn tuffo nella storia della Darsena, e di alcuni dei personaggi e degli ambienti che ne hanno scritto e fatto la storia: dai preti operai come don Sirio Politi e don Beppe Socci, alla chiesina dei pescatori, la leggenda del Moletto Sanità e il murale di Menghino dedicato al Cristo crocifisso. Saranno proprio queste le tappe dell’appuntamento di domenica di “Strada facendo, vedrai...“, il ciclo di passeggiate organizzato dall’associazione Libroteca circolante alla scoperta degli angoli, delle storie e dei segreti della città.

L’incontro di domenica, dopo i precedenti che sono andati alla scoperta della statua dell’attesa sul molo, della Santissima Annunziata e della Torre Matilde, supererà il ponte girante e si inoltrerà "di là dal molo", dove i visitatori saranno accompagnati da Stefano Pasquinucci e da don Luigi Sonnenfeld, ultimo dei sacerdoti che alla fine del secolo scorso hanno dato vita all’esperienza dei preti operai della Darsena e attuale custode della Chiesina dei pescatori. Proprio Sonnenfeld, insieme a Maria Grazia Galimberti, ripercorrerà quegli anni di impegno e di fede che hanno fatto della città un laboratorio di idee e un manifesto di vita e accoglierà i presenti nella chiesina.

L’itinerario si sposterà poi sul Murale del Cristo crocifisso realizzato su una parete laterale della Chiesina da Giovanni Lazzarini, "Menghino", che sarà approfondita e raccontata dall’architetto Giorgio Polleschi, che ne ha curato il recente restauro realizzato grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca, per spostarsi poi verso il Moletto Sanità con la scrittrice Elena Torre che ne esporrà la storia e la leggenda.

Il ritrovo dell’evento sarà alle 9 ai tavolini della pasticceria Fauzia, dove i partecipanti potranno fare colazione, in uno spirito di incontro, comunità e di comunione insita nella stessa anima e nello spirito dell’iniziativa, per partire a piedi, dalla Passeggiata, alla volta della Chiesina alle 9.30. Per partecipare all’iniziativa, organizzata in collaborazione con Pezzini editore e Fauzia, è necessaria la prenotazione, di un numero limitato di partecipanti, accomunate da medesimi interessi fino a esaurimento posti, attraverso un messaggio whatsapp al numero 3484702926, con un contributo di dieci euro comprensivo di colazione, un libro a sorpresa a fine visita e di un ricordo della giornata.