Viareggio, un’altra notte insonne in Passeggiata: spaccata alla boutique ‘Il panda’

Viareggio, 13 giugno 2025 – “Sai quale sarebbe la vera notizia inedita? Quella per un bel titolo di giornale, da lasciare tutti stupiti?” Sentiamo. “Allora senti: “Stanotte a Viareggio non è successo nulla“. Perché tutte le altre, purtroppo, sono notizie già lette e rilette”. Con una punta di amaro sarcasmo il presidente di Confcommercio Piero Bertolani commenta così, alla cronista, l’ennesima spaccata, già letta e riletta, ai danni di un’attività commerciale della città. Ancora in Passeggiata, e nei dintorni di piazza Mazzini.

Dopo il tentativo di furto all’alba di mercoledì al negozio “Versilia E-bike“ sul Lungomare, ieri notte è toccato infatti alla boutique “Il Panda Wave“ di Federico Lanza, presidente di Federmoda per le province di Lucca e Massa Carrara.

Ad agire, secondo quanto restituiscono le immagini della videosorveglianza dell’attività, sarebbe stato un ladro solitario. Cappellino da baseball, t-shirt bianca, pantaloni scuri, e un oggetto non meglio identificato tra le mani con il quale ha incrinato la porta a vetri, per poi abbatterla a calci.

“I residenti dell’appartamento al piano di sopra – racconta Lanza – hanno detto che dai colpi assestati in rapida successione hanno tremato anche le pareti”. Ignorando completamente gli articoli esposti, scarpe, borse e accessori, il malvivente si è quindi diretto senza indugio verso la cassa, “E ha preso ciò che restava del fondo, oltre ad un versamento dei giorni passati”. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, chiamati da alcuni testimoni, di quell’uomo ormai non c’era più nemmeno l’ombra. “Un colpo fulmineo. Come tanti, troppi, ne accadono a Viareggio. E in un momento complesso per il commercio, questi episidi – dice Lanza – finiscono per portarsi via anche l’entusiasmo di chi investe. Abbiamo più volte sollevato la questione, e ci viene detto che quello della sicurezza è una problema di percezione. Ma sinceramente – chiude l’imprenditore – mi sembra qualcosa di ben più serio”.

Per il presidente di Confcommercio quella dei furti “è una autentica piaga; che – aggiunge Bertolani – arreca danni enormi, materiali e morali, alle piccole imprese a conduzione familiare”. Quel tessuto che rende viva una città. “Il lavoro delle forze dell’ordine è incessante ed encomiabile ma purtroppo – conclude – viene vanificato da strumenti normativi che garantiscono una sorta di impunità a chi delinque. Lo dimostra la sfacciataggine di quest’ultimo colpo, avvenuto all’una e mezzo di notte. Quando in giro c’erano ancora parecchie persone”.