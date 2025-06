Furti a Viareggio, vetri rotti dal negozio di e-bike ai finestrini delle auto. Il ristorante: “Sei volte in un mese”

Viareggio, 12 giugno 2025 – Mentre aspettava l’arrivo degli operai della ditta di infissi chiamata d’urgenza per riparare la vetrina in frantumi, Alessandro Fontana ha guardato e riguardato il filmato delle telecamere di videosorveglianza del suo negozio. Il Versilia E-Bike, a due passi da piazza Mazzini. Mostra due uomini che, a volto scoperto e con un cappellino da baseball in testa, quando già comincia ad albeggiare, sfondano il vetro di un furgone parcheggiato sul Lungomare. Cercano qualcosa, ma non trovano niente. E allora, ostinati, scagliano il coperchio di un tombino contro la grande vetrage, oltre il quale si mostrano gli ultimi modelli di biciclette elettriche. Che per il colpo si infrange, ma regge l’urto. Scattano le sirene dell’allarme, e a quel punto le videocamere inquadrano l’ultima mossa dei malviventi: la fuga.

“Non hanno rubato niente, ma i danni sono ingenti” racconta Fontana. Per lui è il primo tentativo di spaccata, ma come presidente del Centro commerciale naturale della Passeggiata, nel tempo, ha raccolto dai colleghi “un’infinità di segnalazioni”.

Il ristorante Sea Gull’s Beach, in piazza Campioni, solo nell’ultimo mese ha subito qualcosa come 6 o 7 tentativi di effrazione. L’ultimo la scorsa notte: “Hanno provato a forzare la porta posteriore, ma l’allarme li ha messi in fuga”, raccontano i titolari. “Ogni sera dopo il servizio chiudiamo, e – proseguono – non sappiamo come ritroveremo il locale l’indomani”. Così come accade per le auto parcheggiate: “Proprio stamani – aggiunge Fontana – ho avuto modo di confrontarmi con alcuni albergatori della zona, che segnalano svariati furti alle auto in sosta. Molte di turisti, che tornano a casa con un pessimo ricordo della città”.

E monta il senso di frustrazione e di impotenza: “Le forze dell’ordine – hanno poco personale così i controlli sono insufficienti, e il servizio H24 della Polizia Municipale ancora non parte. Come ci sentiamo? Abbandonati – risponde – coi nostri problemi”. Ci ha provato il Centro commerciale naturale della Passeggiata ad attivare un progetto di sorveglianza privata, “Ma non riusciamo a raccogliere abbastanza adesioni. Ormai qui le grandi catene stanno soppiantando i negozi di vicinato, sfiancati da una situazione economica complessa, e a loro – conclude Fontana – poco interessa di ciò che succede nella nostra città”.