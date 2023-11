Passeggiata psichedelica. Dietro i lampioni impazziti c’è la mano di un vandalo

Luci in Passeggiata "Come al Kama ai tempi d’oro", con quell’effetto psichedelico da dancefloor fumosa. È accaduto mercoledì sera quando i lampioni del Lungomare e di piazza D’Azeglio hanno cominciato a spegnersi e ad accendersi con un ritmo sincopato. Luce, buio, luce, buio... Tra lo stupore di chi, passeggiando, aspettava solo che partisse un vecchio disco di musica elettronica.

Qualcuno ha pensato che si trattasse di un curioso guasto all’impianto di illuminazione pubblica, e ha quindi avvisato il centralino della Polizia Municipale per segnalare l’anomalia. Altri, invece, hanno ipotizzato una interferenza dovuta al montaggio – attualmente in corso – delle luminarie natalizie. Niente di tutto ciò: dietro all’effetto Kama Kama c’è la mano di vandalo. Dunque uno scherzo, per di più pericoloso visto che l’ignoto – dopo aver rotto e forzato lo sportello della cabina elettrica – ha messo le mani nel contatore armeggiando con la linea.

Dalle telecamere in alta definizione che puntano sulla Passeggiata gli agenti hanno potuto inquadrare l’uomo, e in attesa che venga identificato il Comune ha sporto denunciato contro ignoti nella caserma dei Carabinieri. La cabina elettrica, ovviamente, è stata riparata. E la luce è tornata quella soffusa di sempre...

Martina Del Chicca