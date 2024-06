Passeggiata nella storia di Viareggio. Un viaggio indietro di cento anni. Quando iniziò a nascere il Piazzone

Una passeggiata nella storia del cuore di Viareggio, indietro di un secolo. A quando su progetto dell’architetto Alfredo Belluomini – artista che in città ha firmato alcuni capolavori come il Gran Caffè Margherita, l’Hotel Liberty e il bagno Balena... – cominciarono i lavori per la realizzazione del mercato con le sue logge. Era il 1924, e per celebrare questo anniversario – cento anni esatti dall’inizio di questa storia, adesso in attesa di trovare una strada verso il futuro – è stata promossa un’iniziativa popolare proprio per scoprire l’origine di piazza Cavour. O “Piazzone“, com’è più conosciuto tra i viareggini. Una visita guidata da esperti di storia cittadina in programma venerdì 28 giugno, gratuita e aperta a tutti.

Come sempre a Viareggio, quando il progetto (era il 1919) cominciò a prendere forma venne accolto da una libecciata di polemiche. L’idea dell’allora amministrazione era trasferire il mercato cittadino dalla zona della Vecchia Viareggio – un tempo nella piazza Pinciana, sotto la Torre Matilde – in piazza Cavour.E quella che si scatenò fu "una sorta di lotta di classe", come ha ricordato recentemente anche la storica Antonella Serafini. Tra il popolo, che non voleva trasferire le sue attività e abbandonare le radici di Viareggio; e la borghesia cittadina, che invece temeva un’invasione. Nel mezzo il fronte dei favorevoli, composto per lo più dalle famiglie di marinai che abitavano tutt’intorno alla piazza, e che invece apprezzavano l’idea di poter far la spesa sotto casa. Di quel fronte faceva parte anche il farmacista del Piazzone, il papà di Mario Tobino.

Anche di questo si parlerà venerdì, durante la visita guidata a cui parteciperanno numerosi esperti come Silvia Angelini, Antonio Bertacca e Franco Pocci.

L’appuntamento, venerdì, è alle 17 in via Fratti angolo via Zanardelli, poi seguirà un percorso che entrerà nella piazza e attraverserà i loggiati. La visita – oltre ai cenni storici sull’origine del mercato – prevede un’introduzione urbanistica e paesaggistica del luogo, ancora prima che diventasse il Piazzone, e una descrizione del progetto dei loggiati del Belluomini. Sarà dedicato un momento anche al medico e psichiatra Mario Tobino, con la lettura di alcuni suoi pezzi dedicati alla Piazza del Mercato di cui è stato figlio. Infine sguardo sul mercato tra le due guerre fino agli anni ‘50, con particolare riferimento alla comunità ebraica.

mdc