Passeggiata a vela Il ricordo di Pampaloni

Il mondo della vela della Versilia tornerà a ricordare Franco Pampaloni titolare del bagno Annetta scomparso nel 2019. Martedì 22 agosto è prevista una grande passeggiata a vela, non agonistica aperta a tutte le classi, con partenza dal pontile fino al bagno Annetta, poi rotta verso nord sino al Cinquale e ritorno al Bagno Annetta dove Carmela e Annina prepareranno una merenda ai partecipanti. Proprio come nelle migliori tradizioni dello storico ‘Merendero’ che Franco organizzava dopo ogni regata. Fondatore dello Yachting Club Versilia, socio benemerito della Compagnia della vela di Forte dei Marmi, socio della Velica Viareggina, aveva dedicato molto tempo all’organizzazione di veri e propri eventi velici di grande livello, come la regata Internazionale dedicata ai fratelli Meccheri o La Sfida, il match race tra i 5,50 della Classe U, che vide addirittura l’approvazione da parte della Federazione Italiana di un nuovo regolamento di stazza.