Partono i lavori all’istituto Marconi. Rivoluzione della viabilità. Da martedì chiusa via Veneto

Modifiche, a partire da martedì, per la viabilità dell’area circostante l’Istituto Marconi, oggetto di un rilevante intervento edilizio a cura della Provincia. Via Veneto sarà interessata dal cantiere e nella fascia oraria 7-18 sarà in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli e contestuale divieto di sosta. Potranno accedere al parcheggio di via Veneto, passando da via XXIV Maggio, i ciclomotori degli studenti del Marconi. Per quanto riguarda invece l’accesso da via Circonvallazione, sarà garantito esclusivamente ai residenti della palazzina del civico 156 per la sola fermata (carico e scarico), dalle 7 alle 18; agli stessi sarà consentito l’accesso e la sosta in via Veneto dalle 18 alle 7, al di fuori dell’orario di cantiere.

Altra modifica alla viabilità interesserà quanti scendono da Pancola che dovranno percorrere via Berti, in alternativa a via Veneto con una inversione del senso di marcia consentito a scendere. Infine via Roosevelt sarà interessata dal divieto di sosta con rimozione forzata nel secondo tratto della strada, dove si ha un restringimento della carreggiata. Per quanti diretti alle frazioni della montagna seravezzina, è sconsigliato di percorrere via Roosevelt, per la difficoltà di manovra nel tratto finale, compiendo piuttosto il giro da via del Palazzo, ponte della Scolina e strada provinciale, per imboccare quindi via Circonvallazione. "Queste modifiche arrecheranno qualche inevitabile disagio – spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini – ma si confida possa essere ben sopportato dai cittadini, anche in considerazione della riqualificazione di queste due importanti strutture scolastiche di cui si faranno rispettivamente carico Provincia e Comune. Infatti, oltre ai lavori al Marconi, a breve partiranno anche le opere di demolizione e ricostruzione della palestra della scuola Frediani. Due opere finanziate con fondi del Pnrr e quindi con tempi contingentati"