Parte la corsa elettorale. E Avs punta su due avvocati. Già in lista Nicoletti e Pieroni

In attesa che venga fissata la data delle regionali (si parla “ragionevolmente“ del 18 ottobre), che vengano ufficializzate dai due poli la candidature alla presidenza – sia nel campo largo, dove alle fine le correnti sembrano convergere sul governatore Eugenio Giani; come nel centrodestra, dove scalpita invece il sindaco di Pistoia Andrea Tomasi di FdI, pur tra qualche resistenza interna – e che i “civici“, radunati dal sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, decidano se mollare davvero gli ormeggi dell’Altra Toscana... Ecco, in attesa che si scoprano le carte e si assestino gli equilibri fiorentini, mentre i primi sondaggi hanno già iniziato a dare le percentuali, viene ufficializzata la corsa di due versiliesi per il consiglio regionale.

Negli ambienti politici viareggini l’indiscrezione circolava, sottovoce, ormai da giorni. E nelle ultime ore ha preso sostanza: l’avvocato viareggino Tiziano Nicoletti, presidente di Spazio Progressista, ed ex consigliere comunale di opposizione a Viareggio, incarico che ha lasciato ormai più di un anno fa, correrà per Sinistra Italiana nell’Alleanza Verdi e Sinistra. "Sarà un’estate impegnativa, sicuramente stimolante, che mi porterà ad allargare gli orizzonti e a confrontarmi con nuovi orizzonti" ha detto lui, dopo aver accettato la sfida, agli amici più cari. Insieme a Nicoletti anche Valentina Pieroni, avvocata e consigliera comunale a Camaiore eletta con la lista Camaiore a Sinistra.

A confermarlo è il segretario versiliese di Sinistra Italiana Fabio Panicucci: "L’assemblea ha scelto di puntare su due persone che ben rispecchiano i valori della sinistra, appassionati e concreti. Quindi sì – dice Panicucci – possiamo ufficializzare la candidatura di Nicoletti e Pieroni con i quali, già in occasione della comunali a Viareggio e Camaiore, abbiamo avuto modo di costruire un percorso positivo". Per completare la lista dei versiliesi in corsa con Avs manca la quota dei Verdi, chiamati ad esprire altri due nomi.

Martina Del Chicca