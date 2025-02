Parte dell’Aurelia al Comune. Firmato l’accordo con Anas

Si estendono le competenze del Comune sull’Aurelia, grazie alla firma di un verbale che apre a una facilitazione delle procedure autorizzative per i diversi interventi tecnici da compiere sulla strada statale a Querceta. Il sindaco Lorenzo Alessandrini, col vice Adamo Bernardi e l’ingegnere capo Roberto Orsini, ha incontrato i tecnici di Anas per la sottoscrizione di un accordo con cui viene esteso il tratto di Aurelia per il quale alcune attività sono di stretta competenza comunale, sinora limitato al segmento tra la ditta Olimpia e il cavalcaferrovia, quindi esclusivamente la parte che attraversa il centro cittadino. "Un accordo importantissimo – commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini – in quanto comporta una facilitazione procedurale per interventi per i quali non sarà più necessaria una autorizzazione, ma un semplice nulla osta di Anas". Interventi quali scavi per messa in opera di tubazioni, lavori sulle banchine laterali, creazione di nuovi attraversamenti saranno gestiti dal Comune, con semplificazione procedurale e riduzione dei tempi.