Park all’ex Gasometro. Stalli solo in superficie

VIAREGGIOSarà un’area fedele a quella già esistente, con i 150 posti auto che già si contano, ma con alcune modifiche pensate e ipotizzate per migliorare la fruizione del parcheggio, quello che sarà realizzato nella zona dell’ex gasometro, secondo il progetto esecutivo a cura di Genimm Spa, approvato come da determina. Il progetto, che ammonta all’incirca sui 200mila euro di investimento, vedrà la realizzazione del parcheggio tra via Pucci a ovest, via Cairoli a sud e Puccini a est con due varchi di accesso, dotati di sistema di controllo con sbarra e biglietteria automatica, in corrispondenza di via Pucci e di via Puccini, su cui affaccerà l’unica uscita.

Il progetto prevede inoltre l’individuazione dei posteggi per categorie protette, tre, e gratuiti, fuori dal circondario della concessione, e ipotizzati in prossimità dell’ingresso in via Puccini e uno nell’ingresso lato via Pucci. Saranno inoltre inseriti anche due nuovi accessi pedonali, su entrambi i lati del parcheggio, che permetteranno l’ingresso e l’uscita dei pedoni in sicurezza, dove sarà sistemata anche la cassa automatica per il pagamento del pedaggio corredata da pensilina per riparare in caso di pioggia e intemperie.

I lavori, per cui si stima una durata totale di 70 giorni, comprensivi di interventi sull’area interessata, di circa 45 giorni, e di 25 per le opere al di fuori del perimetro, apporteranno anche l’installazione di sei postazioni per la videosorveglianza per il controllo dell’area, in parte posizionate su nuovi cartelloni e in parte sui pali dell’illuminazione già esistente. Come anche un punto di ricarica per veicoli elettrici, che se inizialmente era stata prevista tra via Cairoli e via Puccini, sarà ora sistemata lungo via Zanardelli, con due stalli di sosta riservati.

Un intervento messo in atto per migliorare l’immagine, con interventi di pulizia e dell’eliminazione di sporcia ed erbe infestanti, e la funzionalità di un’area nel centro, e nel cuore, della città.