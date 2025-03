Parco sul viale Apua. Maxi offerta dai privati

Cinquantamila euro sul piatto, prendere o lasciare. Difficilmente il Comune si farà scappare la maxi-proposta di alcuni privati interessato a sponsorizzare la realizzazione del parco-frutteto da 6.700 metri quadri tra il viale Apua, via Olmi e via Fiumetto. L’ente, come da regolamento, procederà con un avviso pubblico legato alla ricezione della proposta, dopo di che l’iter proseguirà con una delle priorità dell’amministrazione comunale in materia ambientale. Il vasto terreno, di proprietà comunale, è considerato infatti strategico "in quanto insiste su una vasta area verde ben visibile da cittadini e turisti – si legge nell’apposita determina dirigenziale – e dunque un suo maggior decoro produrrebbe anche effetti benefici di immagine alla città". Il progetto del parco-frutteto, già annunciato a suo tempo dalla giunta, prevede la messa a dimora di piante da frutto e ornamentali. Nella parte di terreno speculare, sul lato monti, l’idea invece è di creare un’agrumeta con benefici sia ambientali che sociali.