Parcheggio di via Solferino: "Lasciato in degrado dalla ditta"

"Il parcheggio di via Solferino non è stato ancora risistemato". Torna alla carica Enrico Ghiselli di Legalità e Trasparenza visto che tale spazio era stato utilizzato dalla ditta come deposito di cantiere per il rifacimento della pavimentazione del centro "e poi lo ha riconsegnato a fine maggio 2024 in condizioni pietose".

"Ho inviato una nota all’ufficio tecnico il 12 giugno – racconta – chiedendo se erano state mosse contestazioni alla ditta ma, non ricevendo nessuna risposta, ho inviato nuova nota a sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza il 29 giugno. In consiglio il sindaco ha risposto alquanto infastidito che ’poiché tale problema era marginale, aveva deciso che i lavori di ripristino dell’asfalto li avrebbe fatti fare a settembre’. Ad oggi il parcheggio continua ad essere libero ma nelle condizioni pietose in cui era stato lasciato.

Caro sindaco, la invito pertanto, per l’ennesima volta, ad assumersi le sue responsabilità ed a controllare (attraverso dirigenti e funzionari) che le aree pubbliche che sono state utilizzate da ditte appaltatrici, vengano riconsegnate in efficienza, poiché un paese turistico non può avere condizioni di degrado.