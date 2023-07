"Parcheggi costosi a Camaiore: Lari contesta l'intesa"

Pluriservizi e parcheggi nel mirino di Fratelli d’Italia: Rita Lari, presidente della commissione di vigilanza sulle partecipate, attacca il sindaco e l’amministrazione su entrambi i temi. "Già lo scorso anno avevo evidenziato che non ha molto senso analizzare la semestrale che la società Pluriservizi redige al 30 giugno nel mese di ottobre, perché siamo quasi alla fine dell’anno, vedremo se i tempi saranno accorciati questo anno - assicura - Lo scorso 30 maggio 2023, la società ha approvato il bilancio 2022 con un utile stratosferico addirittura pari a euro 504.975: veramente è il caso di sottolineare che si pensa solo ai dividendi. Infatti nel 2017 e quindi solo quando l’ azienda è ritornata in utile, a seguito di una transazione, il comune si è impegnato a versare all’ azienda 1.524.000 euro in 15 anni, soldi ovviamente dei cittadini camaioresi, che sono stati quindi distolti dall’ impiego su altri fronti più urgenti, parliamo di circa 100.000 euro annui, mi viene ad esempio in mente lo sfalcio dell’erba". Inoltre la Lari afferma che la revisione della concessione dei parcheggi a raso ha stravolto il project: "Da un punto di vista di bilancio del nostro comune, abbiamo un’uscita annua di 655.000 euro oltre iva (che ricomprende 540.000 euro come quantificazione dei proventi derivanti dalla gestione parcheggi, 90.000 relativo alle sanzioni amministrative, e 25.000 dovuti per rateizzazione di lavori suppletivi e straordinari effettuati anni addietro) che dobbiamo corrispondere all’associazione temporanea di imprese che ha costruito il pontile a seguito della revisione del contratto".