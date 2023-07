Parcheggi Blu a Camaiore: Bocciata mozione FdI

Bocciata la mozione delle minoranze sui parcheggi a pagamento: niente ritiro degli stalli blu che sono aumentati specie intorno al centro. Purtroppo la revisione della convenzione con la Project ha portato a questo e Simone Frugoni, consigliere di FdI, insieme ai rappresentanti dell’opposizione, ha chiesto all’amministrazione di fare marcia indietro. Ma il sindaco Marcello Pierucci ha tenuto duro: già aveva spiegato che l’introito sarebbe andato a finanziare le navette estive e che se i parcheggi fossero rimasti in mano alla Project sarebbero stati ancora più gravosi per la comunità. Difende l’amministrazione il coordinatore dei Riformisti Sandro Frugoni che parla di scelta obbligata vista la vecchia convenzione stipulata per il project financing dalla giunta Bertola e attacca la consigliera Rita Lari sul tema oltre che sul caso Pluriservizi: "Lari credo sia incappata in un piccolo vuoto di memoria – assicura Frugoni – sul fronte Pluriservizi come appare possibile dimenticare la disastrosa gestione del primo decennio del 2000? Non appare serio dimenticare tutto per spicciola propaganda. Un grazie all’amministrazione Del Dotto che con innumerevoli sforzi ha salvato l’Azienda e posti di lavoro permettendo alla stessa di tornare in utile. Un plauso anche al sindaco Pierucci che prosegue nell’opera di rilancio della Pluriservizi. Altro tema, sono i parcheggi. La stessa consigliera Lari sa bene che ogni modifica deve rientrare nel piano finanziario stabilito in fase di convenzione. Finalmente è possibile per i residenti con 10 euro fare un abbonamento mensile su tutti gli stalli".

I.P.