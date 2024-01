Parcheggi a pagamento in centro. Come rinnovare gli abbonamenti

Mo.Ver. spa informa che da ieri e fino al 29 febbraio prossimo, è possibile rinnovare i permessi per la sosta delle auto dei residenti entro la ZPRU per l’anno 2024. Per effettuare il rinnovo bastano pochissimi minuti: senza andare fisicamente allo sportello è possibile pagare online, tramite PagoPa o, in alternativa, accedendo all’area riservata del sito web www.moverviareggio.it

L’importo da pagare non è stato modificato rispetto agli anni precedenti ed è pari a 10 euro l’anno per la prima auto, 65 euro l’anno per la seconda. Nel caso in cui ci siano state variazioni sulla situazione personale del nucleo familiare o sulle targhe da associare agli abbonamenti, occorre contattare Mo.Ver. inviando una e-mail all’indirizzo [email protected] o telefonando al numero 0584.427021 al fine di riallineare, sempre da remoto, le informazioni e poter poi procedere con il rinnovo. L’ufficio Mo.Ver., in Via Regia n° 4, è come sempre disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle ore 17.30.