Paolo Marullo ancora vittima di discriminazione sull'autobus di Viareggio

Paolo Marullo di nuovo alle prese con un autobus senza protezioni e supporti per i disabili: “L’autista mi dice che devo mettere lo schienale voltato perché se curva a sinistra scivolo per le scale e mi invita a ‘legarmi’. Ma forse non sa che le carrozzine elettriche sono a ruota ferma. Un passeggero mi minaccia e nascono discussioni sul fatto che l’autobus non è adatto.

Ho già segnato cose e ne possiamo discutere viso a viso”. Insomma, anche sabato scorso ancora difficoltà ed offese: “Vengo da più persone offeso - prosegue Marullo - si offende mia madre, vengo minacciato e questa persona trasportata mi tocca, dice che mi rompe il cellulare e alla fine fa per prenderlo e, visto che ha tante denunce, dice di denunciarlo pure e l’autista non fa niente“.