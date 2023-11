Scomparso l’imprenditore Paolo Gai. A Forte dei Marmi aveva lanciato il bagno America

Forte dei Marmi, 10 novembre 2023 – Il paese è un po’ più solo. All’età di 82 anni (li avrebbe compiuti il 20 novembre) è scomparso Paolo Gai, noto imprenditore turistico. A piangerlo infatti sono l’amministrazione comunale, la comunità, la Compagnia della Vela, l’Unione Proprietari Bagni, Federalberghi e tutte le associazioni del territorio. "Molti sono i volti di Paolo Gai – commenta il sindaco Bruno Murzi – che abbiamo conosciuto ed apprezzato: imprenditore alberghiero e balneare, commerciante, grandissimo appassionato di vela e regatante in campionati nazionali ed internazionali. Marito e compagno della sua amata Marcella, scomparsa anni fa, padre e fratello affettuoso, grande amico e sostenitore entusiasta della sua comunità. Il mio pensiero va oggi alla sorella Annalisa Gai, alla figlia Veronica e al marito Cristiano e ai nipoti Nicola e Virginia". In tutto, nella professione e nelle passioni, si è sempre mosso con una grande visione e capacità anticipatoria. Lo ha fatto partendo dalla pensione di famiglia America, “inventando” poi il Bagno America, un luogo non solo dedicato alla balneazione, ma dove si riuniva una piccola comunità di turisti e paesani per condividere uno stile di vita. Lo ha fatto aprendo Chow Chow In, negozio di arredi di design e informatica dove si vendevano i primi home computer, come il leggendario Commodore 64. A questa avventura commerciale subito dopo, negli anni 2000, affiancò quella ristorativa con la pizzeria in viale Morin, Fort’America.

E ancora lo ha fatto intensamente nel mondo associativo, convinto della forza aggregativa del volontariato territoriale. Paolo Gai ha lasciato un’impronta indelebile nella Compagnia della Vela dove ha rivestito più volte il ruolo di Presidente e per primo ha strutturato la scuola di vela avvicinando al mare anche quei bambini che d’estate arrivavano dalla città. Così come fu il promotore del recupero in mare della Mancina. Forte il suo impegno anche nell’Unione Proprietari Bagni, non solo quando è stato vice presidente dell’associazione ma dando sempre il proprio appoggio alla categoria, anche nelle battaglie a Roma per le concessioni balneari.

E ancora Paolo fu promotore anche della nascita del Consorzio Turistico di Forte dei Marmi. La camera ardente è stata allestita nella sala della Croce Verde; i funerali sono fissati questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di Sant’Ermete.