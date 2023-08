"Panetun di Ferragosto a Forte dei Marmi: Va Strappato con le Mani"

Ma come si mangia “panetun” di Ferragosto? L’ha illustrato, con tanto di dimostrazione live, proprio il giornalista e gastronauta Paolini: decisamente vietato utilizzare il coltello. Il panettone non si affetta ma si strappa con le mani senza troppi impicci di galateo. E sovvertendo l’antica indicazione di offrirlo in modo più raffinato cimentandosi con il cucchiaio e la forchettina da dolce. Sicuramente in pochi lo sapevano ma ieri al bagno Silvio i presenti non hanno esitato a sbizzarrirsi in quella pratica così diretta, divertente e gustosa, afferrando con le mani porzioni del maxi lievitato e rendendo l’idea di un prodotto oggetto di forte bramosia ma anche oggetto di affiatata convivialità. Il panettone artigianale tra l’altro negli ultimi tempi ha decisamente messo all’angolo quello industriale: in un mercato che vede complessivamente 9,5 milioni di famiglie consumare panettone, gli acquirenti di quello di produzione artigianale sono 2,4 milioni con una crescita del +5.3% rispetto al passato. Ciò che ha portato per la prima volta il mercato artigianale di quel prodotto da forno a superare il valore economico di quello industriale.