"Panettone sospeso". Farmaé sostiene l’Ant

Ispirata alla celebre tradizione napoletana del “caffè sospeso”, si è rinnovata anche quest’anno la campagna benefica del “panettone sospeso“ con cui la Fondazione Ant, dal 1978, sostiene il progetto di assistenza medico specialistica a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie, e promuove la prevenzione oncologica attraverso screening gratuiti.

Per il terzo anno Farmaè, colosso viareggino della salute e del benessere, ha collaborato con la delegazione versiliese della Fondazione, rappresentata da Melissa Currà e da Maria Stefania Carraresi (anche coordinatrice del negozio charity di via Verdi a Viareggio), acquistando 94 tra panettoni e pandori che sono stati distribuiti a sette associazioni impegnate nel sociale nel territorio di Viareggio. A ricevere la donazione, che si è svolta con una breve cerimonia all’interno della sede centrale della società in via Marco Polo, sono stati i rappresentanti della comunità a dimensione familiare “De Sortis“, della Misericordia di Viareggio, la Casa Famiglia di via della Gronda, l’Arca Casa Don Beppe Socci, l’Istituto Sacro Cuore, il centro antiviolenza “L’una per l’altra” e – nuovo beneficiario da quest’anno – L’albero di Ohana Onlus.

"Per noi – dice il fondatore di Farmaè, Riccardo Iacometti – è un onore e un piacere essere a fianco di queste realtà. Farmaé, sin dal nascita, ha sempre cercato di contribuire e sostenere le associazioni locali, convinti che il legame con il territorio sia fondamentale".