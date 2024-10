Panathlon. Riconoscimento a Sergio Marrai Il maestro Sergio Marrai del Tennis Italia è stato premiato dal Panathlon Club Forte dei Marmi per il suo ruolo di spicco nel panorama nazionale e internazionale. Durante l'evento è stato presentato un libro su Rafael Nadal, con contributi di Stefano Maffei. Marrai ha sottolineato l'importanza di promuovere il tennis per far emergere il potenziale dei giovani.