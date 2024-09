Palio dei Micci Il Ponte sugli scudi ad Ascoli Piceno

I colori rossoblù e il talento della contrada fortemarmina de Il Ponte hanno portato non solo una sana ventata di Versilia in tera marchigiana, ma anche tanti applausi. Lo scorso fine settimana ad Ascoli Piceno si è svolta infatti la “Tenzone Aurea 2024“, ossia la finale nazionale dei giochi di bandiere e musici a cui ha partecipato appunto anche la contrada Il Ponte ottenendo un ottimo piazzamento nella classifica generale combinata.

Per i partecipanti è stata come sempre l’occasione per diffondere la storia del Palio dei Micci a tutti i gruppi venuti da ogni parte d’Italia. Con il plauso dell’amministrazione comunale. "Ci congratuliamo per questo importante risultato – è il messaggio inviato a Il Ponte – che conferma la contrada come uno dei gruppi più importanti d’Italia. Alle finali hanno partecipato anche il Gruppo Palio dei Micci e la contrada Il Pozzo, a cui vanno i più grandi e sinceri complimenti per aver raggiunto dei risultati eccezionali. Risultati che, qualora ci fosse ancora bisogno, fanno capire quanto per tutta la Versilia questo movimento sia importante, coinvolgendo centinaia di persone che ogni giorno si impegnano per portare avanti dei valori e delle tradizioni molto radicate in tutto il nostro territorio. Viva Il palio!".