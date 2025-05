"Palio dei Barchini". Giornata da incorniciare

Si è tenuta domenica la 57ª edizione del Palio della Madonna del Lago, altresì conosciuto come "Palio dei Barchini". Complice il meteo più che positivo, con il sole che ha regalato momenti di tepore ma senza eccedere, la giornata organizzata dalla Federcaccia di Massaciuccoli è stata un autentico successo all’insegna dello sport, della tradizione e della cultura materiale di un’intera comunità.

L’edizione appena andata agli archivi del "Palio dei Barchini" era intitolata a Giovanni Bianchi, l’ideatore della manifestazione scomparso nel 2019. Il Palio della Madonna del Lago è iniziato ufficialmente nella frazione di Massaciuccoli con la tradizionale punzonatura e la benedizione dei barchini, le tradizionali imbarcazioni a fondo piatto usate da generazioni per la navigazione sulle acque del lago di Massaciuccoli. Dopo la cerimonia, le squadre iscritte alla competizione sportiva si sono spostate a Torre del Lago, dove è stata deposta una corona floreale in omaggio al maestro Giacomo Puccini, la cui figura è legata a doppio filo al Lago, sulle cui sponde trovava l’ispirazione, e alla cultura palustre in generale. Dal porticciolo di Torre del Lago, i barchini si sono dati battaglia a colpi di remi: all’arrivo a Massaciuccoli in prima posizione c’erano Mauro Viani e Nicola Cinquini; secondo posto per Gabriele Ferruzzi e Marco Baldi; terzo gradino del podio per Stefano Cipriani e Lorenzo Ligabue. Proprio a Massaciuccoli si sono tenute, subito a ridosso della gara, le premiazioni dei numerosi partecipanti: menzione speciale al più anziano, Beppe Lazzari, e al più giovane, Cesare Benedetti, per una giornata da incorniciare.