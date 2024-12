Palazzo Rossetti: ok all’ultimo lotto. A fine 2025 ospiterà il municipio

Entro la fine del 2025 gli uffici comunali si trasferiranno a Palazzo Rossetti. La giunta ha infatti approvato il progetto definitivo e di fattibilità tecnico – economica per il restauro del 4^ lotto dell’edificio a Seravezza, per un importo di 480mila euro complessivi. Saranno interessati dai lavori la parte del secondo piano attigua al Parco, e alcuni ambienti del Piano terra. Con i 430mila appena spesi per il 3^ lotto, salgono così a oltre 900mila euro in poco più di un anno le risorse impiegate per la ristrutturazione e il restauro del palazzo e il suo completo adeguamento per ospitare gli uffici del municipio e un centro visite per la promozione del territorio e del turismo, progettato dall’Unione dei Comuni per Seravezza e Stazzema. Le risorse utilizzate per questi interventi hanno interessato il bilancio comunale solo per 140mila euro complessive, mentre tutte le altre sono costituite da finanziamenti e contributi esterni.

Nell’importo del progetto è previsto anche l’acquisto degli arredi per consentire agli uffici comunali di trasferirsi rapidamente in piazza Carducci e liberare così l’attuale palazzo comunale di via XXIV Maggio. Entusiasta del provvedimento il sindaco Lorenzo Alessandrini. "Con il completamento del palazzo Rossetti – sottolinea – raggiungiamo in breve diversi obiettivi, tutti strategici: valorizziamo enormemente il centro storico di Seravezza e le sue attività, decongestioniamo l’area attualmente occupata da Comune, scuole e Rsa e creiamo i presupposti per trasferire nell’attuale palazzo comunale altri servizi, che potranno essere legati all’istituto alberghiero, ma anche alla biblioteca e all’archivio, con automatica rivalutazione degli spazi del Mediceo". Poiché anche la Soprintendenza ha già rilasciato il suo parere favorevole, nei primi giorni del 2025 verrà approvato il progetto esecutivo e partirà poi la procedura di gara d’appalto per l’affidamento dell’opera che avrà una durata di 6-8 mesi.

Francesca Navari