Palazzo Quartieri in sicurezza. A settembre partono i lavori. La biblioteca trasferita a Villa Bertelli

Nel settembre 2018 l’inaugurazione tra brindisi e applausi. Esattamente quattro anni più tardi la biblioteca comunale sarà costretta a smobilitare, ma solo in via temporanea. Il prossimo settembre lo stabile di Palazzo Quartieri, tra piazza Marconi e via Carducci, sarà infatti interessato dai lavori di consolidamento e di messa a norma necessari al raggiungimento di un coefficiente di vulnerabilità sismica secondo quanto prevede la normativa vigente. Un intervento importante e corposo che costringerà l’amministrazione comunale a rivedere la location della biblioteca, il cui temporaneo destino sarà quello di Villa Bertelli. Gli interventi a Palazzo Quartieri, che avverranno senza modifiche sostanziali della geometria dell’immobile e con piccole modifiche interne per l’inserimento di elementi strutturali propedeutici alle verifiche sismiche, saranno inoltre finalizzati anche alla sistemazione successiva dei piani superiori della struttura.

L’importante investimento, per un costo di 1,2 milioni di euro, consentirà di realizzare tutti i lavori strutturali per poi poter arrivare ai lavori di finitura e di allestimento. "L’obbiettivo – spiega il sindaco Bruno Murzi – per noi è sempre stato quello di fare di Palazzo Quartieri il ’Palazzo della cultura’ e di metterlo a disposizione della comunità. Proprio com’era avvenuto nel 2018 con la nuova biblioteca comunale che ha subito rappresentato per la cittadinanza e, in estate per i turisti, un centro particolarmente attrattivo sia di aggregazione che da un punto di vista culturale. Dopo il doveroso intervento di adeguamento sismico e la messa a punto dei piani superiori, potremmo finalmente pensare a Palazzo Quartieri come a un polo culturale in grado di offrire attività e servizi di livello nel cuore pulsante del paese".

Nel frattempo la giunta, con un apposito atto di indirizzo, ha dato mandato ai dirigenti dei servizi competenti di predisporre tutti gli atti gestionali e amministrativi necessari per il temporaneo trasferimento dei servizi attualmente collocati nello stabile, vale a dire la biblioteca comunale e l’ufficio informazioni turistiche. Individuata, come sede per la biblioteca, Villa Bertelli, con l’utilizzo in particolare dei locali posti al primo piano che appaiono adeguati e ampi a garantire un servizio di alto livello a tutti i fruitori.