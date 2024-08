Pacchetto scuola. Bando per gli studenti

Un sostegno economico al diritto allo studio per studenti appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate. C’è tempo sino al 20 settembre per presentare domanda al “Pacchetto scuola” che permette di accedere all’assegnazione dell’incentivo economico (da 130 a 300 euro), finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica. Destinatari del fondo sono studentesse e studenti iscritti a scuole statali, paritarie private e degli enti locali, secondarie di primo e secondo grado, inclusi gli iscritti ad un percorso di istruzione e formazione professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente ISEE non superiore all’importo di euro 15.748,78. I beneficiari dovranno inoltre essere residenti nel comune di Seravezza e avere un’età non superiore a 20 anni compiuti. Per info: tel. 0584 757756 e 0584 757728; e-mail [email protected].