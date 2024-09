Ospedale, Murzi incontra i sindacati: "E il piano di rilancio aziendale?"

Mancanza di 6 primari, carenza di personale e sovracarico del pronto soccorso. Il sindaco Bruno Murzi ha convocato un incontro con i sindacati per mettere sul tavolo le difficoltà dell’ospedale. Intanto il Comune ha attivato una email [email protected], a cui i cittadini possono rivolgersi. "E’ esiguo il rinforzo di personale – afferma il sindaco – che viene effettuato d’estate al pronto soccorso. Difficoltà riscontrate anche per il pronto soccorso pediatrico che, per i sindacati, sarebbe potuto essere un fiore all’occhiello in quanto il Versilia è uno dei pochi ospedali ad averlo, ma con sole due stanze e un solo pediatra ed un infermiere è difficile sopperire a tutte le necessità. I sindacati riferiscono poi che sopra al Pronto Soccorso si trova un intero reparto chiuso, la ex Ortopedia, con ben 34 posti letti, che fu drasticamente ridotta, durante il Covid e mai più ripristinata. Questo reparto potrebbe essere sicuramente di supporto allo stesso Pronto Soccorso per trasferirvi i pazienti oppure utilizzato per altre specialità".

I sindacati hanno espresso preoccupazione sopratutto perché non comprendono quale sia il piano dell’Azienda. "La mancanza e la riduzione del personale Oss e di quello infermieristico (l’azienda sembra non aver ancora indetto il concorso) – incalza Murzi – la riduzione dei posti letto – secondo i sindacati anche la Rianimazione ha subito un taglio di 2 posti e l’accorpamento di reparti come quelli di ginecologia e urologia, non sono segnali positivi. Per questo credo davvero che serva un tavolo di confronto. Il Versilia, per la realizzazione del quale ricordo, i Comuni a suo tempo hanno rinunciato ai propri ospedali credendo in un unico grande Ospedale, ha ancora enormi potenzialità. Basti pensare per esempio che il laboratorio per Farmaci Oncologici che fu spostato per effettuare dei lavori di miglioramento, oggi potrebbe ritornare proprio qui, in quanto né a Massa né a Lucca, secondo quanto riferito dai sindacati, hanno spazi idonei. Il sistema di trasporto interno di provette e documenti che si muovono su binari all’interno dei muri della struttura, uno dei vanti dell’Ospedale che, con il numero della destinazione vengono inviati ai reparti senza fare spostare il personale, sono rotte da almeno un anno, con la conseguenza che lo stesso personale deve andare a recuperare il materiale. Rincontrerò presto i sindacati, dopo aver riferito quanto emerso da questo incontro alla Conferenza dei Sindaci"

Fra.Na.