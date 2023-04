Operatori di comunità Portiere di notte in hotel

ANIMATORETRICE DI COMUNITA’

In struttura residenziale per minori. Preferibile esperienza, conoscenza applicativi informatici, Laurea in scienze dell’educazione eo Corso di qualifica tecnico dell’animazione socio-educativa. Patente B, conoscenza base inglese o francese. Contratto Part Time per sostituzioni. Cv: [email protected]

CAMERIEREA DI SALA

Per organizzazione e realizzazione attività di sala, servizio alla clientela, riassetto della sala ristorante. Esperienza e buona conoscenza della lingua inglese parlata. Cv: [email protected]

PORTIERE DI NOTTE

La persona dovrà svolgere le mansioni di portierato notturno in hotel di Torre del Lago. Utilizzo del pc, gradita lingua inglese. Cv: [email protected]