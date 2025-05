Banca credito cooperativo. Quasi settecento soci hanno votato il bilancio

Qualche mugugno in sala c’è stato e c’era da aspettarselo dopo la scelta della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana di chiudere, dal prossimo 1° luglio, il servizio cassa in tutte le filiali. Ma alla fine l’assemblea dei soci convocata sabato all’"Una hotel" di Lido di Camaiore per approvare il bilancio consuntivo 2024 ha visto come al solito una grande partecipazione, ben spiegata dai 692 soci votanti, di cui 210 presenti per delega. Merito anche delle rassicurazioni che i soci hanno avuto proprio sul tema delle casse. Seguendo un trend epocale che vede la maggior parte delle operazioni bancarie avvenire tramite app, casse self e sportelli digitali, da luglio non ci saranno più gli addetti allo sportello (verranno spostati su servizi di consulenza), ma ai cittadini sarà comunque garantita assistenza. Il presidente Enzo Stamati, il direttore generale Maurizio Adami e il resto del Cda hanno poi ricordato che la Bvlg, a differenza di altri istituti, non ridurrà gli orari di apertura. Né chiuderà le filiali: anzi, da ieri è di nuovo operativa la riqualificata sede di via Donizetti, a Tonfano.

Passando ai numeri del bilancio, già anticipati nelle scorse settimane, il 2024 ha chiuso con un utile netto di 14,6 milioni di euro, in linea con il 2023. "Anche la raccolta diretta è stata soddisfacente – ricordano i vertici Bvlg – essendo pari a circa 1.074 milioni di euro, con un aumento dello 0,57%, a conferma della capacità della banca di trasmettere alla comunità di riferimento e alla clientela grande fiducia e solidità. Non solo, sono cresciuti anche gli impieghi netti alla clientela, pari a 634 milioni di euro, ossia il 2,30% in più rispetto al 2023. Nel 2024, in particolare, la banca non ha fatto mancare il supporto a famiglie e piccole imprese erogando nuovi finanziamenti per circa 111 milioni di euro, in aumento del 55% rispetto ai 71 milioni di euro erogati nel 2023. Siamo onorati e orgogliosi – concludono – per la presenza, all’assemblea di sabato, del presidente del Gruppo Bcc Iccrea Giuseppe Maino, oltre al vice direttore della Federazione toscana Bcc Gianni Parigi. Un sentito grazie ai nostri soci per la partecipazione e la vicinanza anche in questa occasione e soprattutto al personale Bvlg, che si è dimostrato ancora una volta fondamentale per il corretto svolgimento dei lavori assembleari".

Daniele Masseglia