Il futuro della città. Incontro di Forza Italia

Si è tenuto all’Hotel Esplanade un incontro molto partecipato promosso da Forza Italia, in collaborazione con le principali categorie economiche locali, in vista dell’adozione del nuovo strumento urbanistico. L’iniziativa è un primo passo verso la costruzione condivisa di una visione di sviluppo sostenibile e realistico per la città.

Nel corso dei lavori, Forza Italia con il suo responsabile alle infrastrutture, Stefano Simonetti, ha anticipato un primo pacchetto di osservazioni al nuovo Piano strutturale, che sarà formalmente presentato all’indomani della sua adozione. A prendere la parola, tra gli altri, Ciro Costagliola, candidato a sindaco di Viareggio, che ha voluto sottolineare con chiarezza l’approccio partecipativo del progetto politico del partito. "Siamo qui – ha detto – per raccogliere idee, proposte, criticità, visioni. Siamo dell’idea che un programma serio per la città non si scrive a tavolino all’interno di un partito: si costruisce insieme a chi vive e lavora in questa città. Qualcuno ha detto che è presto per parlare di programmi. Noi crediamo, invece, che non sia mai troppo presto per ascoltare.

Partiamo da ciò che Viareggio è oggi: un territorio straordinario, con un patrimonio naturale invidiabile, una storia importante, e un tessuto economico e culturale vivo. Turismo, cantieristica, commercio, artigianato, cultura, sport, servizi: sono già realtà forti, ma dobbiamo fare in modo che ogni settore abbia le condizioni per crescere e contribuire allo sviluppo della città".

Tra i temi più discussi, la questione dello sviluppo infrastrutturale, in particolare la Via del Mare, su cui si è concentrata l’attenzione di molti imprenditori presenti. Hanno chiuso i lavori il segretario regionale Marco Stella e Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia.